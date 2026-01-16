ICE-Skandal: Vier Schüsse beendeten das Leben von Renee Good

Die in der vergangenen Woche durch Schüsse eines ICE-Beamten in Minneapolis getötete US-Autofahrerin Renee Good wies einem Bericht der Feuerwehr zufolge vier Schussverletzungen auf, als die Rettungskräfte eintrafen. Die unbewaffnete 37-Jährige habe zwei Schusswunden in der Brust, eine am linken Unterarm und eine "auf der linken Seite des Kopfes" gehabt, berichtete die Minnesota Star Tribune am Freitag unter Berufung auf den ihr vorliegenden Bericht.

Die Einsatzkräfte fanden die Frau bewusstlos in ihrem Pkw vor, aus ihrem linken Ohr floss Blut, ihre Pupillen waren erweitert, heißt es laut dem Bericht weiter. Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, Good vor Ort und im Krankenwagen wiederzubeleben. Im Krankenhaus wurde dann ihr Tod festgestellt.