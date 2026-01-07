Ein Beamter der US-Einwanderungsbehörde hat nach offiziellen Angaben am ⁠Mittwoch in Minnesota eine Person erschossen. Der Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE habe in der Stadt Minneapolis das Feuer eröffnet, nachdem ein "gewalttätiger Randalierer" versucht habe, Beamte zu überfahren, schrieb eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums auf der Plattform X.

Die New York Times berichtete unter Berufung auf das Büro der demokratischen Senatorin Tina Smith, bei dem Todesopfer handle es sich um die Ehefrau eines prominenten Aktivisten.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Tathergang zunächst nicht unabhängig bestätigen. Am Ort des Geschehens war ein dunkles SUV zu sehen, das gegen einen Mast geprallt war. Es wies ein Einschussloch in der Windschutzscheibe und Blutspritzer auf der Kopfstütze auf.