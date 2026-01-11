Nach tödlichem ICE-Einsatz: Mehr als 1000 Proteste in den USA

Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau in Minneapolis sind erneut an vielen Orten der USA Menschen auf die Straße gegangen. Allein in der Stadt im US-Staat Minnesota, wo sich der tödliche ICE-Einsatz ereignete, demonstrierten Tausende am Samstagabend (Ortszeit) friedlich gegen die Behörde, wie örtliche Medien berichteten. Am Ort der Schüsse vom Mittwoch gedachten zahlreiche Menschen der getöteten 37-Jährigen, Renee Nicole Good. In vielen weiteren Teilen der Vereinigten Staaten wurde ebenfalls demonstriert, wie der Nachrichtensender CNN und andere US-Medien berichteten - darunter in New York, Los Angeles und Washington sowie auch Städte wie Portland und San Antonio. Laut Organisatoren waren landesweit mehr als 1.000 Proteste geplant.

Ein Bündnis aus Bürgerrechts- und Migrantenorganisationen hatte für das Wochenende zu Protesten unter dem Motto "ICE Out For Good" aufgerufen. Viele Teilnehmer forderten ein Ende der ICE-Einsätze gegen Migranten und eine strafrechtliche Verfolgung des Beamten, der die tödlichen Schüsse abgegeben hatte, wie auf Bildern zu sehen war. Regierung macht getöteter Frau Vorwürfe Nach Angaben der Behörden hatte Good bei einem ICE-Einsatz die Straße mit ihrem Auto blockiert. Ein ICE-Beamter näherte sich zu Fuß, ging um Goods Wagen herum und filmte auch, wie sie ihn ansprach. Der Anweisung eines anderen Beamten, aus dem Wagen auszusteigen, folgte sie nicht, stattdessen setzte sie den Wagen in Bewegung. Daraufhin fielen mindestens zwei Schüsse. Die 37-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Das Heimatschutzministerium - zu dem ICE gehört - sowie US-Präsident Donald Trump warfen Good vor, versucht zu haben, den Beamten zu überfahren, der wiederum aus Notwehr gehandelt habe. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, widersprach der Darstellung der Schüsse als Selbstverteidigung und verlangte eine transparente Untersuchung. Er forderte die Behörde ICE zudem auf, die Stadt zu verlassen. Auf Videos des Vorfalls ist der ICE-Beamte links neben dem Wagen zu sehen, der nach rechts abdreht - also von ihm weg -, als er schießt.