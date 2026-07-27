Die Weltanschauung und die nationale bzw. ethnische Herkunft waren 2025 die häufigsten Motive für vorurteilsmotivierte Straftaten. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten „Lagebericht Hate Crime“ des Innenministeriums hervor. Die Anzahl der registrierten Hassverbrechen blieb 2025 mit 6.751 annähernd gleich (2024: 6.786). Als negative Entwicklung strich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Bericht heraus, dass diese Form der Kriminalität jünger und digitaler wird.

Ein Drittel der Tatverdächtigen war schließlich jünger als 21 Jahre. Im Internet fanden die Straftaten mit 1.917 Motiven am häufigsten statt, erst danach folgt der öffentliche Raum mit 1.497. Bei Jüngeren und im Netz setzen auch die Präventionsschwerpunkte wie der sich in Ausarbeitung befindende Nationale Aktionsplan gegen Hasskriminalität an, wurde betont. Die höhere Aufklärungsquote - sie stieg von 67 Prozent 2024 auf 71 Prozent 2025 - führt Karner in einer Aussendung auf „die konsequente Ermittlungstätigkeit der Sicherheitsbehörden“ zurück.

Weltanschauung und Herkunft häufigste Motive Insgesamt 7.327 Vorurteilsmotive wurden bei den Straftaten erkannt, pro Tat können mehrere zutreffen. Am häufigsten handelte es sich dabei um die Bereiche Weltanschauung (4.009) sowie nationale oder ethnische Herkunft (1.523). Bei der Weltanschauung geht es u.a. um die Ablehnung von Parteien oder westlichen Demokratien. Auch Religion (696), sexuelle Orientierung (330), Hautfarbe (288), Geschlecht (172), Alter (107), Behinderung (104) und sozialer Status (98) waren Motive für Hassverbrechen. Am häufigsten handelte es sich bei den Straftaten um Verstöße gegen das Verbotsgesetz (2.939 Motive), gefolgt von Sachbeschädigungen (1.021), Körperverletzungen (595), Verhetzungen (545) und gefährlichen Drohungen (529). Bei den Hasspostings im Internet beliefen sich drei Viertel auf Verstöße gegen das Verbotsgesetz, ein Fünftel auf Straftaten gegen den öffentlichen Frieden wie zum Beispiel Verhetzung.