Frauen in Facebook-Postings herabwürdigen, beschimpfen, mit einschlägigen Begriffen titulieren: Strafbar macht man sich nur, wenn man das über "eine längere Zeit hindurch" tut - so steht es im so genannten Cybermobbing-Paragrafen 107c. Frauen gelten nach dem Verhetzungsparagrafen auch nicht als "Gruppe" an sich - wie etwa Muslime, Juden oder Flüchtlinge, gegen die man nicht pauschal hetzen darf.

Was macht frau also, wenn sie einmal im Internet beschimpft wird? Sie klagt selbst wegen Beleidigung, muss sich dafür aber einen Anwalt besorgen, sämtliche Kosten tragen und hat nur mit viel Sitzfleisch Aussicht auf Erfolg.

Die Grünen wollen das ändern und drängen auf eine Verschärfung der Cybermobbing-Bestimmungen im Strafgesetzbuch. Denn dass die aktuelle Gesetzeslage nicht ausreicht, wie Justizminister Wolfgang Brandstetter eingewendet hat, sieht Mediensprecher Dieter Brosz aktuell durch eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft Linz widerlegt.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Nach den bereits im Frühjahr präsentierten Vorstellungen der Grünen soll bestraft werden, wer - etwa auf Social Media - Gewalt gegen eine Person gutheißt oder sie auf sexualisierte Art und Weise beleidigt oder bloßstellt. Brandstetter und sein Sektionschef Christian Pilnacek hätten dies abgelehnt, berichtete Brosz am Mittwoch in einer Pressekonferenz, und zwar mit dem Argument, dass die Staatsanwaltschaft hier bereits aufgrund der bestehenden Regeln gegen Verhetzung tätig werden könne.

Staatsanwaltschaft verweigerte Ermittlungen

Um das zu überprüfen, erstatten die Grünen im Juni Anzeige wegen eines Postings auf Facebook, in dem die frühere Parteichefin Eva Glawischnig unter anderem als "Polithure" beschimpft worden war.

Die Staatsanwaltschaft Linz verweigerte aber die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, denn der betreffende Paragraf 117, Abs. 3 des StGB sei hier nicht anwendbar - weil sich die Beschimpfung nicht gegen eine Gruppe richtet. "Das Geschlecht 'weiblich' reicht nicht als Gruppe. Diese Passage gehört sauberer definiert", sagt Brosz. Auch der Cybermobbing-Paragraf 107c greife hier nicht, weil es sich um eine einmalige Äußerung gehandelt hat.

Zusätzlich solle im Gesetz verankert werden, dass die Staatsanwaltschaft in diesen Fällen zwar selbst Ermittlungen einleitet, dafür aber das Einverständnis des Opfers eingeholt werden muss. Wer also kein Problem damit hat, sexualisiert beschimpft zu werden, kann das deklarieren.

Brosz will den grünen Antrag im September in den Justizausschuss bringen und die Gesetzesänderung noch vor der Nationalratswahl beschließen lassen. Zusätzlich soll eine umfassende Anfrage ans Ministerium klären, wie viele entsprechende Anzeigen es bereits gegeben hat und wie oft tatsächlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.