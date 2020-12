Hass im Netz: Paket wird mit EU-Lösung abgestimmt

Die EU-Kommission will am Mittwoch ihren lange erwarteten Entwurf zur Bekämpfung illegaler Online-Inhalte vorlegen – den „Digital Services Act“. Einen Tag darauf kommt in Österreich ein umfangreiches Paket gegen Hass im Netz zum Beschluss in den Nationalrat.

Kein Wunder, dass die EU-Kommission jüngst in einer Stellungnahme zum österreichischen Gesetzespaket Bedenken wegen „möglicher Unvereinbarkeiten“ anmeldete. Es gebe „erhebliche Überschneidungen“ mit dem bevorstehenden europaweiten Gesetzesentwurf.

Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler überlegt dazu eine Lösung: Sobald das EU-Gesetz in Kraft ist, könnte das österreichische Gesetz evaluiert werden. Diese Regelung soll ins Gesetz geschrieben werden, um abzusichern, dass die beiden Gesetze einander nicht ausstechen.

Österreich wolle sich zudem proaktiv in die Verhandlungen auf EU-Ebene einbringen. „Wir bekennen uns klar zu einer gemeinsamen, europäischen Lösung“, betont sie.