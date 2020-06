Haslauer: "Ich empfinde nachdenkliche Freude"

„Hauptsache, die Burgstaller ist weg“, hörte man an diesem Tag in der ÖVP-Parteizentrale öfter. „Sie hat stark polarisiert. Jetzt wird alles leichter.“ Auch eine mögliche, künftige Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Rot. Offiziell wollte darüber am Wahlsonntag freilich noch niemand reden; Haslauer betonte, mit „allen Parteien“ reden zu wollen, und da wäre die SPÖ als zweitstärkste Kraft der erste Ansprechpartner. Intern hörte man allerdings zwei Szenarien: Entweder eine erneute Koalition mit einer personell rundum erneuerten SPÖ; oder der Versuch, es mit den Grünen und dem „ Team Stronach“ zu versuchen.

Obmann Spindelegger habe nichts gegen eine Koalition mit Stronach, hieß es; schließlich würde dieser ja Straches Aufstieg bremsen. Der Spitzenkandidat Stronachs in Salzburg, Hans Mayr, liebäugelte jedenfalls bereits offen mit einer Regierungsbeteiligung. Auch die Grünen boten sich als Mehrheitsbeschaffer an. „Unsere 20 Prozent sind ein Auftrag der Wähler, in eine Regierung zu gehen“, sagte Cyriak Schwaighofer.

Karl Schnells FPÖ scheide als Partner eher aus, hieß es ÖVP-intern. „Wenn Schnell eine bürgerliche Mehrheit in Salzburg gewollt hätte, hätten wir schon nach der Wahl 2009 zusammenarbeiten können. Doch er wollte lieber Arzt in Saalbach bleiben.“ Der Salzburger Politologe Reinhard Heinisch brachte im KURIER-Gespräch eine neue Variante ins Spiel: Rot-Schwarz-Grün wie in Kärnten. „Das wäre ein symbolisches Signal dafür, dass keine reine Koalition der Wahlverlierer kommt.“