Haselsteiner im U-Ausschuss: "Strache wäre mir kein Kopfgeld wert gewesen"

"Soll es zwölf Mal in der Zeitung stehen?“

Warum er die Spenden in mehreren Raten knapp unter 50.000 Euro an die ÖVP überwiesen habe, wollte Abgeordnete Nina Tomaselli (Grüne) von Ortner wissen? Ob das damit zu tun hat, dass man eine Spende ab 50.000 Euro sofort an den Rechnungshof melden müsse? "Nein“, sagte Ortner. "Soll ich jeden Monat 52.000 Euro spenden und es steht zwölf Mal in der Zeitung?“, antwortete Ortner. Und der Unternehmer betonte, dass sich die Raten im gesetzlichen Rahmen bewegten.

"Null Spielraum“

Die Aussage von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Straches im Ibiza-Video, dass er der Strabag (Bauunternehmen der Familie Haselsteiner) die Aufträge wegnehmen würde, sobald er Mitglied der Regierung ist, bewertete Ortner so: "Diese Feststellung von Strache ist vollkommen irre“. Weil es "null Spielraum" bei öffentlichen Aufträgen gebe. Wer die österreichische Vergabeordnung kenne, wisse das. "Da gibt es keine Möglichkeit", meinte er auf Fragen der Abgeordneten, ob es etwaige Gegenleistungen für die Spenden an die ÖVP gab. Zudem machten öffentliche Aufträge bei keiner seiner Firmen annähernd zehn Prozent des Umsatzes aus, so Ortner: "Die Bundesaufträge sind für uns nicht wirklich bedeutend. Wenn man offeriert und Bestbieter ist, bekommt man den Auftrag."