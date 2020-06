Hasch-Freigabe genügt Jung-Neos nicht

Cannabis

Warum wagen sich die Pinken so weit vor? "Wir sind Freunde der Eigenverantwortung und der Freiheitsliebe. Und in der Politik, um mutig zu sein.ist ein Thema, bei dem gelogen wird bis zum Umfallen", antwortet. Dass seine Partei mit solchen Themen das Schicksal vonHeide Schmidt erleiden könnte – bald Polit-Geschichte zu sein –, glaubt der Neos-Chef nicht: "Die Menschen sind viel weiter als vor 20 Jahren." Wo sollfeilgeboten werden? In "Hasch-Trafiken"? In Coffee-Shops? "Wir denken an die Abgabe über." Es gehe darum, "Dealern und kriminellen Strukturen das Wasser abzugraben". Hat er schon gekifft, will der KURIER vonwissen: "Das ist viele Jahre her."

Dass sie mit diesem Thema Wähler verprellen könnten, ist den Neos klar. Wie kam es dann zu dieser Festlegung? Ist die Regie entglitten? 312 Mitglieder haben sich vergangenen Samstag in der Früh für die Parteiversammlung registrieren lassen. Mandatar Michael Pock wollte über einen Antrag zur "Entkriminalisierung" von Haschisch abstimmen lassen. Der Parteijugend war das zu wenig; Legalisierung begehrten sie. Nach einer Debatte war es am Abend so weit. Wie viele Pinke votierten für, wie viele gegen die Freigabe? Das sei nicht zu sagen; "es wird durch Handheben mit Stimmzettel abgestimmt. Wenn klar ersichtlich ist, dass es eine Mehrheit gibt, wird nicht durchgezählt. Und es gab eine deutliche Mehrheit für die Legalisierung von Cannabis", heißt es in der Bundespartei.Als wäre die wegen dieser Positionierung nicht schon genug in der Bredouille, setzen die Jung-Neos eins drauf: Nicht nur der Konsum von und der Handel mit Cannabis sei freizugeben, alle Drogen sollten legalisiert werden, also auch harte wie Kokain, Heroin oder LSD. "Es wäre im Sinne einer freien Gesellschaft, dass jedes Individuum für sich entscheidet, welche Substanz es konsumiert", argumentieren die Junos. Verantwortungsvoller Umgang mit gesundheitsschädlichen Substanzen sei "nicht durch reine Verbotskultur erreichen".Der Parteispitze reicht es – mit den Begehrlichkeiten des Polit-Nachwuchses: "Das ist am Wochenende nicht besprochen worden. Das ist auch nicht unsere Linie. Das geht definitiv zu weit."