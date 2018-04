Hartwig Löger kündigt für 2020 und 2022 Steuersenkungen an

Finanzminister Hartwig Löger war zu Gast im KURIER-Fernsehstudio und verriet im Interview mit Herausgeber Helmut Brandstätter seine nächsten Pläne.

Nach dem Doppelbudget 2018 und 2019, das einen steuerlichen Familienbonus und niedrigere Arbeitslosenbeiträge für Geringverdiener enthält, arbeitet Löger bereits am nächsten Doppelschlag: Jedes zweite Jahr will der Finanzminister die Steuern senken. 2020 wird es eine strukturelle Steuerreform geben, 2022 soll die kalte Progression „nachhaltig und anhaltend“ abgeschafft werden, wie Löger sagt. Den kleinen und mittleren Einkommensbeziehern in den ersten drei Tarifstufen werde die kalte Progression (sie entsteht, wenn man durch Lohnerhöhungen in die nächste Steuerstufe hineinwächst) bereits 2020 abgegolten. 2022 will die Regierung dann „ihr Wahlversprechen einlösen“, und die kalte Progression für alle abschaffen. „Aber beides zugleich geht nicht“, sagt Löger.