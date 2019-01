Hartinger-Klein: "Werde Wien nicht entgegenkommen"

Gestern Donnerstag ist die Begutachtungsfrist der " Mindestsicherung neu" zu Ende gegangen. Die türkis-blaue Regierung will unter anderem bei Zuwanderern und Familien mit mehr Kindern kürzen. Hilfsorganisationen warnen deshalb etwa vor Kinderarmut.

"Ich habe kritische Stellungnahmen erwartet", sagt Sozial Hartinger-Klein. Sie werde sich die Kritik nun "in aller Ruhe" ansehen.

Zwist mit Wien

Die Wiener Stadtregierung will ohne umfassende Reperatur das geplante Gesetz nicht umsetzen, wie Stadtrat Hacker ( SPÖ) und Birgit Hebein (Grüne) am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekanntgaben. Die Sozialministerin stellt im " Ö1 Journal um acht" klar: "Ich werde Wien nicht entgegenkommen." Wenn Wien das Gesetz nicht umsetzen wolle, so werde sie Klage erheben. Sie werde jedenfalls handeln, "ich habe auch die rechtlichen Möglichkeiten dazu".