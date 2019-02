Hartinger-Klein: Aufklärung statt Impfpflicht

Mit ihr wird es in Österreich weiterhin keine Impfplicht geben, erklärte Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) in der ORF-Sendung Pressestunde. Vielmehr setzt Hartinger-Klein auf vermehrte Aufklärung. „Ich will keine Bürger bevormunden, die Eltern sollen darüber entscheiden können, ob sie ihr Kind impfen lassen oder nicht“, so die Gesundheitsministerin.