Hannes Androsch: "Strache-FPÖ rechter als Haider-FPÖ"

KURIER: Herr Androsch, die liberalen politischen Kräfte kommen zu demselben Befund wie Sie in Ihrem Buch: Dass es in Zukunft mehr statt weniger EU geben muss. Ein Großteil der 508 Millionen Europäer wünscht sich jedoch ein Comeback des Nationalismus. Woher kommt diese Kluft zwischen Politik-Elite und EU-Bürgern?

Hannes Androsch: Weil die europäische Integration über viele Jahre madig gemacht wurde. Die Entscheidungen, die die Staatsspitzen in Brüssel selbst getroffen haben, haben sie bei ihrer Heimkehr kritisiert. Daraus wurde ein verhängnisvolles Doppelspiel, das man populistisch betrieben hat. Vielmehr hätte man klar machen müssen, was uns ein soweit geeintes Europa die vergangenen fast 75 Jahre gebracht hat. Die EU ist nicht perfekt und vieles ist noch im Rohbau. Aber es gilt, die europäische Integration noch auszubauen, weil die Bedrohungen so groß sind. Trump will eine schwache EU. Auch Putin strebt eine Schwächung an. Die Chinesen wollen „divide et impera“ – also teile und herrsche. Gegen diese Kräfte wäre jeder einzelne Staat hilflos. Selbst mit Deutschland könnten die Großmächte auf der Weltbühne Katz und Maus spielen. Daher braucht es einen Schulterschluss.

Aber davon wollen Salvini & Co. nichts wissen...

Es ist ganz gefährlich, dass wir innerhalb der EU, von Salvini in Italien bis zu Orban in Ungarn, der AfD in Deutschland und den Rechtskreisen in Österreich eine fünfte Kolonne in der EU haben, die vor Putin einen Kniefall machen oder sich sonnen, wenn sie mit Trump ein Foto bekommen. Dabei sind diese EU-Gegner die wesentlichste Antwort bisher schuldig geblieben: Was soll nach der EU kommen? Denn die Rückkehr zum Nationalstaat bedeutet wohl zwangsläufig einen globalen Bedeutungsverlust. Und in Folge muss man erst recht mit der Fremdbestimmung durch einen neuen globalen Hegemon rechnen.

Der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, hat Europa auf drei Hügeln verortet: Golgatha für die Freiheit, die Akropolis für die Demokratie, das Kapitol für die Rechtsstaatlichkeit. Für die Zukunft braucht es einen vierten Hügel als Symbol der Gemeinsamkeit. Wie kann man dieses Gemeinschaftsgefühl, das bisher nicht gewachsen ist, erzeugen?

In meiner Jugend hat es dieses Gefühl gegeben. Aber das Gemeinschaftsgefühl ist systematisch vernachlässigt oder gar verhetzend untergraben worden. Jetzt ist es die Aufgabe der Schulen, das Verständnis für die EU bei der Jugend zu wecken. Gewisse Themen kann man nur gemeinsam lösen, denn der Klimawandel macht nicht an den Grenzen halt. Um angemessen auf die neue Weltordnung regieren zu können, muss Europa die Sicherheits- und Außenpolitik gemeinsam in die Hand nehmen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnte Westeuropa davon ausgehen, dass die USA europäische Interessen beinahe so hoch gewichteten wie ihre eigenen. Mit Trump ist dies vorbei. Die Europäische Union ist inzwischen „erwachsen“ geworden und muss auch die Verantwortung stärker für sich selbst übernehmen. Dies ist auch der geografischen Lage geschuldet, denn die Krisenherde liegen in der Nachbarschaft Europas.