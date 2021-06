Hanger kritisiert Inseratenvergabe der Stadt Wien

Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im U-Ausschuss, rief am Sonntag eine Pressekonferenz zum Thema "Inseratenkorruption" ein.

Alle vier Verfahren gegen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka seien eingestellt, sagte Hanger - der KURIER berichtete. Was schon Methode habe, so Hanger: Anzeigen gegen die ÖVP ohne strafrechtliches Substrat, wie bei Sobotka: "Alle Verfahren wurden eingestellt, nicht einmal ein Anfangsverdacht wurde geprüft."

Das eigentliche Thema der Pressekonferenz: Inseratenvergabe in der Republik. Die ÖVP sei immer wieder mit dem Vorwurf der "Inseratenkorruption" konfrontiert.

"Sind höchst transparent"

"Es ist höchst transparent, wie die Bundesregierung Inserate vergibt", so Hanger - und zwar nach Auflage und Leserreichweite. Hintergrund: Nach einem kritischen Artikel über die ÖVP hatte das Magazin News berichtet, dass das Finanzministerium (BMF) deshalb alle Inserate in News storniert habe. Das BMF dementierte.

"In Wien ist das ganz anders", sagte Hanger. 5,3 Euro pro Kopf betrage das Inseratenvolumen im Bund, 19 Euro in Wien. In den anderen Bundesländern sei es noch geringer. Wien habe zudem "keine klaren Regeln" bei der Inseratenvergabe, im Gegensatz zum Bund, meinte Hanger. "Die Wiener Stadtregierung möge klare Regeln auf den Tisch legen. Sonst muss sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass hier Meinung gekauft wird."

Mit kritischer Berichterstattung habe er "persönlich überhaupt kein Problem", betonte Hanger.