Häupl zur Wien-Kritik: „Muss den Verleumdungen entgegentreten“

Apropos Fakten: Sebastian Kurz behauptet, in Wien gibt es 15.000 Obdachlose und 13 Prozent Arbeitslosigkeit. Wenn man in Tirol lebt, fragt man sich: Was ist in Wien los?

Es würde aber einem Tiroler nie einfallen, dass er seine eigenen Landsleute schlecht macht – und das mit Fake News. Wir haben sinkende Arbeitslosen- und Sozialhilfezahlen. 80 Prozent der Mindestsicherungsbezieher sind Aufstocker. Diese Menschen haben einfach zu wenig Pension oder Gehalt, dass sie 860 Euro im Monat zur Verfügung haben.