Häupl: "Ich halte mich nicht für unsterblich"

Europäische Union

Wien

Bei kleinen Details mag das so sein. Aber im Großen und Ganzen nicht. Als ich Bürgermeister wurde, war die große Herausforderung, die Stadt in diezu führen.hat heute in der Union einen sehr guten Ruf. Das ist ein Ergebnis einer entsprechenden Arbeit dazu.

Aber fehlerfrei ist man nicht.

Niemand. Aber lernfähig. Ich bin fest überzeugt davon, dass die Wahlniederlage 1996 in ihrer Bewältigung den Wahlsieg 2001 ausgemacht hat.

Was war für Sie die stärkste Bundesregierung in den vergangenen 20 Jahren?

Na die jeweilig letzte natürlich. Was für eine Frage.

Man könnte auch sagen Schwarz-Blau, da sie Ihnen geholfen hat, in Wien die Absolute zurückzugewinnen.

Nein, diesen Zynismus bringe ich bis jetzt nicht auf und hoffe, dass das auch in der Zukunft nicht der Fall ist. Es ist in der Zeit mehr zerstört worden, als man bis heute vordergründig sieht.

Die Stärke der aktuellen Regierung ist?

Man muss zur Kenntnis nehmen, dass das Menschen sind, die Politik machen. Und der derzeitige Parteivorsitzende der ÖVP und der derzeitige Finanzminister vertreten durchaus die Auffassung, dass man die Binnennachfrage durch die Steuerreform stärken muss.

Es fehlt die Gegenfinanzierung.

Das wird noch eine interessante Diskussion.

Zurück zu Wien. Sie hatten eine Alleinregierung, Rot-Schwarz und jetzt Rot-Grün. Was war die stärkste politische Zeit?

Stark waren für mich die ganzen 20 Jahre. Wir haben sehr gut mit der ÖVP zusammengearbeitet, arbeiten aber auch mit den Grünen sehr gut zusammen.

Mit den Grünen spießt es sich gerade bei der Wahlrechtsreform. Braucht der Bürgermeister die Wahlrechtsreform?

Ich brauche sie nicht. Aber es steht so im Regierungsprogramm. Und ich bin vertragstreu.

Viel wird über den Wahltermin gerätselt. Wann erfolgt die Festlegung auf den Termin?

Wenn die Zeit reif ist. Formell ist es der erste Sonntag im Oktober.

Viele reden von Vorverlegung.

Ich nicht.

Ist für Sie Sonntag, der 28. Juni, als Wahltermin tabu?

Nein, warum?

Weil da das Wiener Donauinselfest stattfindet.