"Hacklerregelung neu" löst Run auf Frühpension aus

Und das wird laut Loacker sehr schnell sehr kostspielig. Der Grund ist simpel: Nicht nur erhalten die Neuzugänge in die Hackler-Frühpension laut Ministerium eine Durchschnittspension von 2.862 Euro (Männer: 2.916 Euro, Frauen: 1.865). Auch kommen ab jetzt ständig neue Jahrgänge in den Genuss der Regelung. Und so bauen sich laut Loacker in wenigen Jahren rasch Zusatzkosten von 500 Millionen und mehr auf. Außer – ja, außer man schaffte die Hacklerpension sofort wieder ab.