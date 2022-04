Haberlander schlägt Pflichtdienste für Wahlärzte vor

Auch der oberösterreichische SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder hält laut OÖN eine Verpflichtung von Wahlärzten, ein gewisses Kontingent an Kassenpatienten zu übernehmen, für sinnvoll. Er plädiert - wie auch Haberlander - für bessere Vertragsbedingungen für Kassenärzte. Zudem trete er dafür ein, kleine Kassen in Oberösterreich, wie die Krankenfürsorgen für Landesbedienstete, Gemeindebedienstete oder Lehrer, mittelfristig in die - idealerweise wieder auf Länderebene aufgesplittete - ÖGK zu überführen.

Die Zahl der Kassenärzte stagniert in Oberösterreich, jene der Wahlärzte stieg stark an. Waren es 2005 noch etwa 800 Wahlärzte, sind es mittlerweile 1.485. Ihnen stehen 1.241 Kassenärzte gegenüber.

Irritiert zeigt sich die Ärztekammer Oberösterreich über Haberlanders Aussagen. Der Vorstoß, dass Wahlärzte wegen des öffentlich finanzierten Studiums sich auch an den öffentlichen Gesundheitsaufgaben beteiligen sollten, sorgte für Unverständnis. Für Präsident Peter Niedermoser sei es nicht hinnehmbar, einzelne Berufsgruppen herauszuziehen, die in einer gewissen Form ihre Studienkosten zurückzahlen sollen. Zudem wollte die Ärztekammer klarstellen, dass die „Teilnahme an der Therapie von Drogensüchtigen“ für den niedergelassenen Bereich keinesfalls verpflichtend sei, „egal ob Kassen- oder Wahlarzt“. Und was die Beteiligung am hausärztlichen Notdienst angehe, so meinte die Vizepräsidentin und Leiterin des Referats Wahlärzte, Claudia Westreicher: „Das passiert bereits in einem großen Ausmaß.“