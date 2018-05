Gute Noten zum Start: Selbst FPÖ-Fans für Michael Ludwig

Alles paletti für Ludwig also? Jein, muss man sagen. Denn obwohl die Abschiedsbilanz für Ex-Bürgermeister Häupl durchaus positiv ausfällt – mehr als 80 Prozent attestieren ihm durchschnittlich gute bis sehr gute Arbeit –, so hat die SPÖ in politischen Detailfragen viele Baustellen offen.

In puncto Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung etwa halten 41 Prozent der Wähler die FPÖ für die Partei mit den besseren Rezepten, ebenso ist es in der Asylfrage. Einziger Lichtblick für Ludwig: „In beiden Bereichen hat die SPÖ aufgeholt“, sagt Bachmayer. Schwach schneiden die Roten auch bei der Frage ab, welche Partei gut geführt sei – hier liegt die ÖVP mit 32 Prozent vor der SPÖ. „Das ist kein Wunder angesichts der Querelen der letzten Zeit“, sagt Bachmayer – für 46 Prozent kam der Wechsel an der Spitze auch zu spät. Noch schlimmer sieht es nur für die Grünen aus: „Selbst unter den eigenen Wählern halten nur 16 Prozent die Grünen für gut geführt und einig.“

Positiv fällt das Urteil über die SPÖ allerdings in Sachen Gesundheit aus – trotz des Krankenhauses Nord – und bei der Unterstützung von sozial Schwachen, einer Kernkompetenz der Roten. Auch bei dem roten Lieblingsthema kann die SPÖ zufrieden mit sich sein: Sie steht für immerhin 45 Prozent für ein „lebenswertes Wien“.