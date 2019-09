Gutachter mit ÖVP-Nähe prüfte Parteifinanzen der ÖVP

Pilz fordert Abberufung

Peter Pilz (Jetzt) hat am Samstag von Justizminister Clemens Jabloner die Abberufung des Gutachters im Mediaselect-Verfahren verlangt. Es sei "unerträglich", dass der Ehemann einer ÖVP-Abgeordneten als Sachverständiger tätig sei.

"So wie es unüblich ist, Familienmitglieder von Bankräubern in die Bankenaufsicht zu setzen, so kann ein ÖVP-Ehemann nicht Gutachter in einem für die ÖVP gefährlichen Verfahren sein", kritisierte Pilz. Zudem kündigte der Jetzt-Abgeordnete an, diesen Fall ins Zentrum der Sondersitzung und der Dringlichen Anfrage an den Justizminister zu stellen.