Falter legt nach und bringt weitere interne ÖVP-Daten

Der Falter läutete gestern die nächste Runde in der Veröffentlichung interner ÖVP-Unterlagen ein, die bei einem Hacker-Angriff gestohlen wurden.

Diesmal ging es um Personal- und Beraterkosten, Ausgaben für Feste und Werbung, Wahlkampfbudgets und Kontostände sowie Korrespondenzen mit den Landesorganisationen, bei denen die Bundes-ÖVP um Geld gebeten haben soll.

Die ÖVP soll 2017, als Sebastian Kurz die Partei übernahm, 18,5 Millionen Euro an Bankverbindlichkeiten gehabt haben – das ist mehr, als ursprünglich gedacht. Für seinen engsten Berater Stefan Steiner, der selbstständiger Unternehmer ist, soll Kurz monatlich 33.000 Euro überwiesen haben. Aufgelistet wird auch ein Flug mit einem Privatjet für 7.700 Euro – dabei dürfte es sich um einen Flug vom Parteitag in Kärnten zu einem Papst-Besuch in den Vatikan gehandelt haben.

Die ÖVP sagt, die bisher veröffentlichten Daten seien teils manipuliert. Der Falter hatte Zahlen zu Wahlkampfkosten veröffentlicht. Am Dienstag brachten die Türkisen eine Unterlassungsklage ein.

Den aktuellen Falter-Bericht kommentieren die Türkisen nicht. Ob die Zahlen richtig oder falsch seien, bleibt damit völlig offen.