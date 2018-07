Müssen Grundwehrdiener künftig wieder acht Monate zum Heer?

Der Generalstabschef des Bundesheeres, Robert Brieger, stellt sich in der Debatte um die Verlängerung des Grundwehrdienstes hinter Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ). "Aus Sicht der militärischen Notwendigkeiten für die Herstellung der Einsatzbereitschaft der Truppen" wären Milizübungen ein "sehr wertvoller Beitrag", sagte er am Montag im Ö1-Mittagsjournal.

Kunasek hatte am Wochenende eine Verlängerung des Grundwehrdiensts über sechs Monate hinaus als wünschenswert bezeichnet. Dabei sei auch eine Stückelung vorstellbar. "Sechs Monate am Stück plus zwei Monate später wären ideal", sagte Kunasek.

Wäre "das Geld wert"

Laut Brieger ist derzeit die Einsatzbereitschaft für "bestimmte Aufgaben" zwar in vollem Umfang gegeben. Für "Aufgaben komplexerer Natur in Richtung militärische Landesverteidigung" gebe es aber noch Nachholbedarf. Dem Generalstabschef ist dabei auch voll bewusst, dass es bei einer Verlängerung des Grundwehrdienstes auf acht Monate auch finanziellen Mehrbedarf gibt. "Im Sinne der Verantwortung für die Sicherheit Österreichs" müsse eine solche Ausweitung das Geld aber wert sein.