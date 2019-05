Grünes Duell: Anschober lässt für sich werben, Kogler geht auf Charme-Tour

Kogler klopft ab, ob man ihn auf der Grünen Wahlliste sehen will: Entweder an der Spitze oder an anderer (wählbarer) Stelle – oder gleich ganz in Brüssel.

Die Tour startet am Dienstag in Innsbruck, eingeladen sind auch Mitglieder aus Vorarlberg und Salzburg. Bis spätestens Mitte Juni will man eine Entscheidung treffen, denn Ende des Monats finden schon die einzelnen Landeskongresse statt.