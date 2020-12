Grüner Vize-Parteichef: "Rudi Anschober greift nicht ins Lenkrad"

Nervt es Sie eigentlich, dass so oft nach der grünen Handschrift gefragt wird?

Ich erkläre es gerne. Der Vergleich macht sicher: Unter Türkis-Blau war das Ziel immer ein Nulldefizit. Der türkis-grünen Regierung sind Arbeitsplätze und damit die Menschen wichtiger – das ist die grüne Handschrift.

Zieht das Argument: „Alles ist besser als die FPÖ“ noch?

Österreich hat aufgeatmet, als die FPÖ nicht mehr regiert hat. Oberösterreich ist das letzte verbliebene Land. Beenden wir doch auch hier die Ära der freiheitlichen Regiererei. Es braucht einen Perspektivenwechsel.

Warum sollte ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer zu Grün wechseln? Es passt für ihn doch gut mit der FPÖ.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Politik in Österreich zwei Mal völlig überworfen. Erst Ibiza, dann Corona. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist.



Haben Sie denn so etwas wie ein Ibiza-Video von FPÖ-Landeshauptmann-Vize Manfred Haimbuchner?

Gibt’s eines? (lacht)

Ich weiß nicht. Aber ich frage Sie, was bis zum Herbst 2021 groß schiefgehen soll.

Bei der Art, wie Haimbuchner die Corona-Strategie des Bundes kritisiert, muss man sich fragen, wie seriös die FPÖ mit Krisen umgehen kann. Wollen wir in der Klimakrise wieder sechs Jahre verlieren? Ich hätte gerne, dass Oberösterreich die Speerspitze im internationalen Klimaschutz wird. Das waren wir schon einmal, das können wir wieder.

In Wien sind die Grünen gerade aus der Regierung geflogen. Wie sehr tut das weh?

Ich glaube, Bürgermeister Michael Ludwig ist diese temporeiche Art, eine Stadt umzugestalten, zu anstrengend geworden. Persönliche Animositäten zwischen ihm und Birgit Hebein können nicht der einzige Grund gewesen sein. Ludwig hat es sich jetzt bequem gemacht und mit den Neos einen einfachen Partner gesucht.

Könnte jemand wie Hebein auf bundespolitischer Ebene funktionieren?

Sie ist jetzt noch Parteichefin in Wien und wird die Weichen für den Zukunftskurs, den es jetzt in der Opposition braucht, mit stellen.