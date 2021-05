Grüner Pass: Opposition ortet wegen Datenverknüpfung Super-GAU

Das Gesundheitsministerium hat eine Novelle des Epidemie- und Covid-Maßnahmengesetzes erarbeitet, mit der der Grüne Pass umgesetzt wird. Damit verbunden ist auch eine Verknüpfung von persönlichen Daten.

Die in der ELGA-Infrastruktur vorgenommenen Impfungen werden in ein anderes Register, das Epidemiologische Meldesystem (EMS), kopiert. In dieser Datenbank werden Covid-19-Erkrankte mit geimpften Personen zusammengeführt, wodurch fast die gesamte Bevölkerung abgebildet sein wird. In dem Register soll zudem eine Verbindung von aktuellen und historischen Daten über Bildungsweg, Erwerbsleben, Einkommen, etwaige Arbeitslosigkeit, Reha-Aufenthalte und Krankenstände vollzogen werden.