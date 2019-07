Grüner Bundeskongress. 26 Kandidaten rittern um 14 Plätze

Leonore Gewessler bewirbt sich für Listenplatz 2 auf der Grünen-Bundesliste.

Die frühere Global-2000-Chefin hat schon früher (hinter den Kulissen) bei den Grünen mitgearbeitet - jetzt wagt sie den Schritt in die erste Reihe und will in den Nationalrat.

Was sie mitbringt? "Engagement und einen langen Atem", sagt die Klimaschutz-Expertin zum KURIER.