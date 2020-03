Grüne warnen vor Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany

Der Tschechische Energiekonzern ( CEZ) hat am Mittwoch beim Staatlichen Amt für nukleare Sicherheit (SUJB) die Genehmigung zum Bau von zwei neuen Blöcken im Atomkraftwerk Dukovany beantragt, wie die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Mittwoch berichtete. Der Anti-Atom-Sprecher der Grünen, Martin Litschauer, bezeichnete das am Freitag in einer Aussendung als "grob fahrlässig".

Er sprach sich gegen das Projekt aus: "Schon im Jahr 2018 haben mehr als 80.000 Österreicher*innen gegen den Bau neuer Reaktoren in Dukovany unterschrieben. Nun hat der halbstaatliche Konzern CEZ für zwei neue Atomreaktoren knapp hinter der österreichischen Grenze um Baugenehmigung angesucht. Das ist grob fahrlässig."

Bau nach 2029

Die Agentur CTK berichtete weiter, dass nach Angaben des tschechischen Industrieministers Karel Havlicek eine Firma, die die neue Anlage liefern soll, bis Ende 2022 ausgewählt werden könnte. Eine Baugenehmigung könnte bis 2029 erteilt werden und der Bau würde danach beginnen. Der Antrag ermögliche es, die derzeit aktualisierten Energie- und Klimaziele Tschechiens zu berücksichtigen. Die Entscheidung über den Bau einer oder zwei weiterer Einheiten soll laut dem zu 70 Prozent staatlichen Tschechischen Energiekonzern später getroffen werden.