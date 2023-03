Grüne verteilen am Frauentag Kipferl

"Zeitgemäße Karenzmodell"

Gelungen sei etwa die Erhöhung des Frauenbudgets auf 24,3 Millionen Euro, die Kindergartenmilliarde - fünf Jahre gibt es je 200 Millionen Euro mehr für Kindergärten in den Bundesländern -, oder das Gesetzespaket gegen Hass im Netz. Um die gehaltsspezifische Lohnlücke der Frauen, die derzeit fast 20 Prozent betrage, zu schließen, brauche es Lohntransparenz für Unternehmen ab 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, außerdem zeitgemäße Karenzmodelle, um unbezahlte Sorgearbeit fair aufzuteilen, sagte Disoski im Gespräch mit der APA. "Wo ein Wille, da ein Weg", meinte sie zur Frage, ob das mit dem Koalitionspartner ÖVP umzusetzen sei.

Im Gewaltschutz sei bereits einiges gelungen, betonte Zadić etwa die Ausweitung der psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung. Im Jahr 2023 seien für den Gewaltschutz über 15 Millionen Euro vorgesehen, davon 5,1 Millionen Euro für Maßnahmen zum Schutz von Frauen, heißt es in einer Aussendung des Justizministeriums. Die Verurteilungsquote in Österreich müsse allerdings erhöht werden. Sie wolle in diesem Jahr Gewaltambulanzen ins Leben rufen, wo auch Beweise gesichert werden können. In Ländern, in denen es diese gibt, sei die Verurteilungsquote doppelt so hoch.