Grüne sind gegen Statistik zu Abtreibungen, ÖVP-Ministerinnen dafür

Rückendeckung erhält Disoski prompt vom Abgeordneten Michel Reimon. Er glaubt nicht, dass der Staat Frauen fragen sollte, warum sie über ihren Körper entscheiden, twitterte er.

Die Bürgerinitiative will eine bundesweite anonymisierte Statistik über Schwangerschaftsabbrüche und die anonyme Erforschung der Motive. Das Regierungsprogramm sieht solche Pläne allerdings nicht vor. Der Fokus liegt dort auf einer verstärkten Beratung und Unterstützung für Schwangere in Not.

Raab und Aschbacher verweisen zwar auf die Zuständigkeit des Sozialministeriums, in ihren Stellungnahmen an den Petitionsausschuss befürworten sie die Einführung einer solchen Statistik aber im Sinne einer Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen sowie bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten für Betroffene.