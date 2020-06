Grüne lassen Parteienpräsenz in "ZiB" und "ZiB 2" erheben

Die Grünen hadern weiter mit ihrer mangelnden Präsenz in den ORF-Nachrichtensendungen. Mediensprecher Dieter Brosz kündigte am Montag via Aussendung an, dass die Öko-Partei ab sofort die Parteienpräsenz in der "Zeit im Bild" sowie der "Zeit im Bild 2" erheben lässt. Man habe das Unternehmen Mediaaffairs beauftragt und werde die entsprechenden Daten wöchentlich veröffentlichen.

Grünen-Mediensprecher Brosz nannte die Aktion eine "Transparenzoffensive" und "ein zusätzliches Reflexionsinstrument". Den Grünen gehe es um "die größtmögliche Unterstützung eines unabhängigen, starken öffentlich-rechtlichen ORF und die Erfüllung des Informationsauftrags". Keineswegs fordere man Parteienproporz in der Berichterstattung.