Grüne: Klappe Kogler, die Dritte

Also doch Werner Kogler. Der Grüne Bundessprecher wird seine Partei als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl im September führen – vorbehaltlich seiner Wahl auf dem Bundeskongress am 6. Juli.

Verkündet wurde die Entscheidung Freitagfrüh im Wiener Volksgarten. Ein kleiner Tisch, voll beladen mit Mikrofonen, ein Stoff-Transparent mit dem Parteilogo: vor diesem minimalistischen Hintergrund verkündet Kogler in einem zu kleinen Raum voller Journalisten, dass er sein EU-Mandat nicht annehmen und stattdessen in den nächsten Wahlkampf ziehen werde.