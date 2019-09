Grüne holen sich akademische Wahlkampfhilfe

Neben Schleicher wirken unter anderem der Kunststofftechniker Reinhold Lang von der Uni Linz, Finanzexperte Kurt Bayer, Nachhaltigkeits- und Energieexpertin Birgit Birnstingl-Gottinger und der Wirtschaftswissenschaftler und Klimaforscher Karl Steininger beim #forumfuture mit.

Herausforderungen nicht verstanden

Ziel sei eine "Transformation der Gesellschaft", eine nachhaltige Entwicklung mit entsprechender Klima- und Energiepolitik, weg von der Wegwerf- hin zur Kreislaufwirtschaft. "Es geht letztlich um einen ganz großen Umbau unseres Wirtschaftssystems und unseres Lebensstils, der nicht zu unserem Nachteil passieren sollte", sagt Schleicher. Dass man dafür seinen Anspruch an den Lebensstandard aufgeben müsse, oder Österreichs Wirtschaft abgehängt werde, sei keineswegs der Eindruck, den man erwecken wolle. Schleicher: "Genau das Gegenteil soll sich ereignen."

Der österreichischen Politik stellen die Wissenschafter bezüglich Nachhaltigkeit kein berauschendes Zeugnis aus: Die globalen Bedrohungen und Herausforderungen würden in Österreich nicht ausreichend wahrgenommen und verstanden. Die politischen Lösungsansätze erschöpften sich in "Schein- und Showpolitik", kritisiert Schleicher.

Eine Einschätzung, die auch die grüne Listenzweite, Leonore Gewessler, teilt: Die Politik reagiere nicht adäquat, sondern "zwischen besorgniserregend und katastrophal".

Das Forum fordert daher mehr Sachkompetenz in der Politik. Die Klimapolitik müsse eingebettet sein in eine umfassende Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik. Am ehesten verwirklichbar sehen die Wissenschafter das mit den Grünen. Diese hätten "die höchste Eigenkompetenz" bei dem Thema, die größte Glaubwürdigkeit in Sachen Nachhaltigkeit und seien auf europäischer Ebene am homogensten, erklärte Lang.