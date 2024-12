Die Besetzung der Hainburger Au gilt zurecht als Start der ökologischen Parteien in Österreich. Die Geschichte ist aber vielschichtig und verlief ziemlich holprig.

International gilt das „Earthrise“-Foto des US-Astronauten Bill Anders, der 1968 als erster Mensch in der Apollo-8-Raumkapsel den Mond umkreiste und einen noch nie zuvor gesehenen Blick auf die Erde festhielt, als Beginn der Umweltbewegung. Der Blick aus dem All auf die kleine, verletzliche und isolierte Erde im dunklen, endlosen All erschuf erstmals einen Perspektivwechsel in der Wahrnehmung der Erde.