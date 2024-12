Als die Punks zur Au-Besetzung nach Hainburg kamen

Die Gendarmen hielten die Wurstsemmeln in der Hand, die Aubesetzer aßen wenige Meter entfernt ihr warmes Gulasch. Die Lage war eisig in der Hainburger Au. Besetzer gegen Staatsmacht – und das bei minus 15 Grad.

Genau vor 40 Jahren hat die Besetzung der Donauauen bei Stopfenreuth begonnen. Tausende Frauen und Männer verhinderten den Bau des Donaukraftwerks (Chronologie siehe unten).

„Es hat ständig Gulasch gegeben“, erzählt Wolfgang Pekny bei der Veranstaltung „Hainburg 84. Zeitenwender und Zukunftsmacher“ vor wenigen Tagen in Hainburg. „Damals war noch niemand vegan.“ Das Publikum lacht.

Die Ersten auf den Barrikaden

Pekny war einer der Aktivisten, die 1984 vom Anfang bis zum Ende in der Au blieben.

Der offizielle Anfang, das war der Sternmarsch am 8. Dezember. Da weilte Pekny schon im Dickicht, um sich vorzubereiten. Immer mehr Menschen strömten in die Au. Autonome, Familien, Politiker, Studenten, Arbeiter, Angestellte, Professoren, Ärzte, Anwälte, Schüler, Rechte, Linke, Promis. Fotografen hielten all das fest: Legendäre Bilder entstanden.