Grüne fordern Abberufung von FPÖ-Landesrat Waldhäusl

Die niederösterreichischen Grünen wollen am Donnerstag in der Sitzung des Landtags in St. Pölten die Abberufung von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl fordern. Ein entsprechender Antrag sei vorbereitet, teilte Niederösterreichs Grünen-Chefin Helga Krismer am Dienstag mit. Ein weiterer laute auf Ressortentzug. Waldhäusl ist in Niederösterreich zuständig Integration und Veranstaltungswesen.