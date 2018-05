Waldhäusl-Plan: Das Warten auf die Asylwerber

Hannes Zieselsberger, Direktor der Caritas-Diözese St. Pölten betont noch einmal: „Ich glaube, dass es keine sinnvolle Maßnahme ist. Es ist schade, dass Menschen, die ohnedies in einer schwierigen Lebenssituation sind, wieder rausgerissen werden, wo sie gut umsorgt sind.“ Und: „Es handelt sich um keine Illegalen, die nicht zu finden sind, sondern es sind Menschen, die im kleinen Rahmen betreut werden und auf die man jederzeit zugreifen kann.“

„Die verbalen Entgleisungen und menschenverachtenden Maßnahmen“, wie Dieter Schewig, Gründungsmitglied des Vereins „Willkommen Mensch! in Horn“, es nennt, veranlassten ihn dazu, einen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) zu verfassen. Innerhalb von zwei Tagen haben 630 Menschen den Brief unterstützt – darunter sind Vertreter der Kirchen, Politiker, Schüler und Universitätsprofessoren zu finden. Am Freitag wurde der Brief abgesendet.

Mikl-Leitner reagiert

Die Aktionen von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl – vor allem seine Wortwahl – haben zu einer scharfen Reaktion von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geführt.

„Ich bin nicht glücklich mit den Aussagen des Landesrats. Die Leute sind verunsichert und haben Angst, dass jetzt Massenquartiere in ihrer Region errichtet werden. Es wäre ratsam, wenn der Landesrat richtig stellen würde, dass es sich bei den Unterbringungen nicht um Sammellager handelt, sondern um normale Grundversorgungsquartiere des Landes“, so Mikl-Leitner. Es sei richtig, dass es beim Asylmissbrauch eine konsequente Vorgehensweise brauche. Aber: „Das geht auch, ohne sprachlich abzudriften. Menschen mit Vieh zu vergleichen oder sie gar so zu behandeln, das wird es in Niederösterreich mit Sicherheit nicht geben.“