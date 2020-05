Großer Streit um kleines Plus

„Gute Manager sollen auch gut entlohnt werden“, meint auch Johann Rädler, ÖVP-Bürgermeister aus Bad Erlach im Süden von Wien – und ebenfalls im Nationalrat tätig. „Vielleicht waren die Bürgermeister früher Ortskaiser, heute sind wir längst Gemeinde-Manager. So einen Job kann man ohnehin nur 15 Jahre machen, dann ist man völlig ausgebrannt.“ Das Nein der freiheitlichen Opposition schade der Politik generell, glaubt Rädler. „Wenn wir diese Jobs nicht mehr anständig bezahlen, befürchte ich eine negative Auslese in den kommenden Jahren. Wer soll dann noch bereit sein, für so wenig Geld so einen schwierigen Job zu machen?“