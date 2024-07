Karenz für Oma und Opa? Wo die größten Hürden des ÖVP-Vorschlags liegen

Am Wochenende versuchte es die ÖVP erneut, immerhin gab es einen Anlass: Weil die katholische Kirche am Sonntag den Welttag der Großeltern gefeiert hat, wiederholte ÖVP-Familienministerin Susanne Raab eine Idee, die Parteichef Karl Nehammer schon im Jänner zur Diskussion stellte: die so genannte Großeltern-Karenz.