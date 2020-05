Größte Auswahl, geringste Wahlbeteiligung

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Elf Listen – so viele wie noch nie – standen in Tirol am Sonntag zur Auswahl. Dennoch haben nur 60 Prozent der Bürger – so wenige wie noch nie – im heiligen Land ihre Stimme abgegeben.

Wie passt das zusammen? Auf den ersten Blick gar nicht, meint Politologe Fritz Plasser: „Das ist ein Paradoxon.“ Die sinkende Wahlbeteiligung – ein internationaler Trend – sei jedenfalls ein Zeichen eines Protests und ein Hinweis auf ein „generalisiertes Misstrauen in politische Akteure aufgrund von Fehlverhalten, Skandalen und Korruption“, erläutert der Experte. In Tirol – es war die niedrigste Wahlbeteiligung bei Nationalrats- oder Landtagswahlen seit 1945 – sei „offensichtlich auch ein breites Portfolio nicht attraktiv genug gewesen“, um enttäuschte Menschen zu den Urnen zu bringen.

Ein weiterer Grund, warum so wenige wählen gegangen sind, ist das Alter. „Die Bevölkerungszusammensetzung ist in Tirol und Vorarlberg jünger als in den übrigen Bundesländern“, sagt Plasser. Jüngere Wähler sind eher Wechselwähler und „haben eine unterdurchschnittliche Wahlbeteiligungsdisziplin“.

Lassen sich aus Tirol Schlüsse für Salzburg ziehen, wo am kommenden Sonntag gewählt wird? Die beiden Länder seien nicht vergleichbar, Plasser traut sich dennoch eine Prognose zu: Aufgrund des Finanzskandals sei auch in Salzburg „mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer erhöhten Wahlenthaltung zu rechnen“.