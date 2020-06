Größere Klassen, weniger Lehrer

An den Schulen wirken sich die angekündigten Einsparungen vor allem durch größere Gruppengrößen in einzelnen Fächern aus. In den ersten Klassen der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) sowie der Oberstufenrealgymnasien (ORG) werden derzeit Klassen ab 31 Schülern in Deutsch, Mathematik und Englisch in zwei Gruppen geteilt. Das wird es ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr geben. Darüber hinaus werden in den Werkstätten der HTL künftig im Schnitt zehn statt acht Jugendliche pro Gruppe unterrichtet.

An den AHS werden Klassen im Informatik-Unterricht künftig nicht mehr ab 13 Kindern geteilt, sondern erst ab 25. Begründet wird die Maßnahme im Ministerium damit, dass diese Teilungsregel noch aus einer Zeit stammt, wo in den Informatik-Räumen weniger Computer zur Verfügung standen. Im Fach Bildnerische Erziehung entfällt die Klassenteilung überhaupt. Auch die NMS bleiben nicht ungeschoren: Dort stehen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch künftig statt in zwölf nur mehr in zehn Wochenstunden zwei Lehrer in der Klasse. Keine Einsparungen gibt es dagegen bei den Volksschulen.

Die Einsparungen ergeben sich aus den damit verbundenen geringeren Personalkosten. Durch die größeren Gruppen sind weniger Lehrer nötig - wegfallen sollen vor allem Überstunden.

Gekürzt wird außerdem beim Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie), das für Projekte wie die Zentralmatura, Bildungsstandards sowie internationale Bildungsvergleichsstudien zuständig ist: Dort fallen etwa durch den wegen Zweifeln an der Datensicherheit verhängten Teststopp für 2014 sowie 2015 Ausgaben weg. Personal soll aber nicht abgebaut werden. Außerdem will Heinisch-Hosek weniger Geld für Inserate ausgeben und die Förderungen auf "Kernbereiche" konzentrieren.

Für das Jahr 2015 sind laut Ministerium keine weiteren Maßnahmen nötig: Die heuer vorgenommenen Einsparungen wirkten auch in den kommenden Jahren fort und erhöhten sich durch die automatische Fortwirkung auf mehr Klassen noch.