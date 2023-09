Umfrage: Fast zwei Drittel der Österreicher für Grenzkontrollen

Die wegen der enormen Zahl ankommender Flüchtlingsboote angespannte Situation auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa dürfte auch hierzulande ein politisches Nachspiel haben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte zuletzt strengere Grenzkontrollen zwischen Österreich und Italien an.

➤ Mehr zum "Lampedusa-Konflikt" lesen Sie hier

Geplant seien demnach sogenannte "Schleierkontrollen", also stichprobenartige Auto-Überprüfungen an Autobahnen. Künftig soll am Brenner jedoch ein modernes "Grenzmanagementzentrum" entstehen, das vom Innenministerium und der Tiroler Landesregierung gemeinsam genutzt wird.