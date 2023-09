Grenzkontrollen: Abwerzger fordert "No way statt Highway am Brenner"

Die von Nehammer ventilierte Schleierfahndung an der österreichisch-italienischen Grenze würde hingegen nicht ausreichen, erklärte Abwerzger. Es solle vorerst keine "lückenlosen Kontrollen" am Brenner geben, in dem Sinne, dass jedes Auto untersucht werde, aber es müsse "in Richtung Grenzkontrollen gehen", verlangte der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann und nannte ein anderes Beispiel: "Auch Deutschland führt am Walserberg seit Jahren Grenzkontrollen durch." Ständig werde davon geredet, dass das "Grenzmanagement" an der Brennergrenze "auf Knopfdruck" hochgefahren werden könne - nun könne man das unter Beweis stellen, so Abwerzger. Mit Herbst soll am Brenner das im Bau befindliche, 8,6 Millionen Euro teure "Grenzmanagementzentrum" fertiggestellt sein. Bisher arbeitete man mit einer "Container-Lösung".

Derzeit Schleierfahndung

Wie das Innenministerium am Sonntag gegenüber der APA mitteilte, finden derzeit an der Grenze zu Italien Kontrollen im grenznahen Raum statt. "Diese Kontrollen im grenznahen Raum können unmittelbar zu Grenzkontrollen weiterentwickelt werden". Konkret bedeutet das, dass in Kärnten und Tirol Grenzraumkontrollen - landläufig auch als Schleierfahndung bezeichnet - zu Italien durchgeführt würden. Speziell ausgebildete Polizisten in Uniform und in Zivil würden an neuralgischen Punkten Kontrollen durchführen, hieß es in der Aussendung weiter. Im Fokus der Maßnahmen stünden Maßnahmen gegen die Schleppermafia.

Als weitere Stufe seien Grenzpunktkontrollen an der Staatsgrenze möglich. Derartige Maßnahmen seien bereits im September und Oktober des Vorjahres an der Grenze zur Slowakei und Tschechien gesetzt worden. Außerdem hieß es, dass derzeit von Italien und aus anderen EU-Ländern keine Migranten übernommen würden, da dies "kein einziger Vertrag auf EU-Ebene" vorsehe und sich Österreich "darüber hinaus immer gegen Umverteilung innerhalb der EU ausgesprochen" habe. Derzeit sei es so, dass illegale Migranten länger in Italien bleiben würden, da für viele Frankreich und Spanien die Zielländer seien, stand in der Mitteilung des Ministeriums.

