Marine Le Pen und Salvini rufen zu EU-Grenzschutz auf

Was Le Pen und Salvini beim Lega-Treffen sagten

"Wir wollen unsere Häfen verteidigen, so wie es Salvini mit so viel Mut und Kampfgeist getan hatte, als er Innenminister war (in den Jahren zwischen 2018-2020, Anm.). Damals blickte ganz Europa in Richtung Italien und wir als Verbündete waren stolz auf Salvini und die Lega. Wir warten darauf, dass dieser Moment zurückkehrt", sagte Le Pen.

Rund 100.000 Personen versammelten sich laut Lega-Angaben in Pontida nahe der lombardischen Stadt Bergamo zum traditionellen Treffen der Lega. 200 Busse aus ganz Italien brachten Lega-Aktivisten nach Pontida.