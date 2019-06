Gysi: "Die Ostdeutschen fühlen sich als Verlierer der Geschichte"

Sie wurden bei Veranstaltungen von Bürgern beschimpft und bespuckt. Wie gingen Sie als SED-Chef mit solchen wütenden Reaktionen um?

Ich habe mich immer bemüht, die Fassung zu bewahren und in Bürgergesprächen nicht selten bei solchen Menschen das Gegenteil erreicht. Die Menschen im Osten hatten sehr große Sehnsucht nach Freiheit und westlicher Demokratie. Aber kurze Zeit später entstanden auch Enttäuschung und Wut auf die neuen, nicht immer leicht zu meisternden Verhältnisse.

Sie kritisieren seit vielen Jahren, dass nicht der Neffe und die reiche Tante zusammengezogen sind, sondern der Neffe bei der reichen Tante eingezogen ist. Sie wollten eine echte Vereinigung von BRD und DDR und keinen Beitritt der DDR. Ist das 30 Jahre später noch von Relevanz?

Man unterschätzt, wie sich die Ansichten der Eltern auf die Kinder übertragen. Die Deutschen aus der DDR hatten am 3. Oktober 1990 das Gefühl, dass sie Deutsche zweiter und nicht erster Klasse wurden. Das eigentliche Problem war, dass die Bundesregierung damals nicht aufhören konnte zu siegen. Es gab auf westlicher Seite eine gewisse Arroganz und wenig Bereitschaft, sinnvolle positive Seiten aus der DDR im wiedervereinten Deutschland zu bewahren. Hätten sie sechs davon übernommen, wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestiegen. Sie hätten sich gesagt: Wir hatten zwar eine Diktatur, aber sechs Gegebenheiten waren so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Die Westdeutschen hätten erlebt, dass sich ihre Lebensqualität in diesen sechs Fragen durch den Osten erhöht hätte. Das ist ihnen nicht gegönnt worden und hat Konsequenzen bis heute.

Welche denn?

Dass im Westen der Osten eher als Belastung empfunden wird, materiell und politisch. Im Osten wird durch mangelndes Selbstbewusstsein die AfD stärker gewählt als im Westen.

Ein Grund, warum der Rechtsradikalismus in Sachsen ausgeprägt ist?

Ich würde das nicht an einem Bundesland festmachen. Ostberlin war anders als Chemnitz oder Dresden. In Ostberlin gab es viele Touristen, die per Tagesvisum zu uns kamen. Dadurch kamen die Menschen mit anderen Kulturen viel mehr in Kontakt. Das galt auch für Leipzig. Aber die anderen hatten kaum eine Chance dazu. Die Ostdeutschen fühlen sich insgesamt als Verlierer der Geschichte. Nach dem Krieg hatten sie die sowjetische und nicht die westliche Besatzung. Nach 1990 trat eine Massenarbeitslosigkeit ein, die man in der DDR nicht kannte. Entlassungen waren dort eine absolute Rarität. Es gab nicht einmal eine Arbeitslosenversicherung. Solche Bedingungen fallen einem nicht auf, wenn sie selbstverständlich existieren, sondern erst dann, wenn es sie nicht mehr gibt. Die Ostdeutschen fühlten sich durch die Art der Einheit gedemütigt. Die historischen Gebäude waren wichtiger als die Menschen.