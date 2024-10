Greenpeace Österreich und die Wissenschafter Helga Kromp-Kolb und Franz Essl fordern von der künftigen Bundesregierung, dem Klima- und Umweltschutz weiterhin ein eigenes Ministerium zu widmen. Von 2000 bis 2019 seien die Agenden lediglich "Anhängsel" des Landwirtschaftsministeriums gewesen, die Umweltbilanz in dieser Zeit falle demnach "großteils desaströs" aus, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.