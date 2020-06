Grausamer Kinderpornoring gesprengt

Kürzlich ist es der ICE gelungen, Daten auf einer US-Kinderpornoswebseite zu sichern. Dabei tauchten auch die IP-Adressen von 20 österreichischen Computern auf. Die Daten wurden umgehend an das Bundeskriminalamt in Wien weitergegeben, das die Eigentümer der Computer ermitteln konnte. Insgesamt wurden in Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern bei einer bundesweiten Razzia 1600 Speichermedien mit mehreren Zehntausend kinderpornografischen Dateien sichergestellt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren – ausschließlich Männer.

Die Frage nach einem Geständnis stellte sich bei einem 63-jährigen Akademiker aus Wien-Landstraße nicht mehr. Die Beamten fanden ihn in seiner Wohnung tot vor dem Computer zusammengekauert. Auf dem Bildschirm waren noch perverse Fotos zu sehen.