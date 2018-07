Grasser über Schwiegermutter: "Nimm das Geld und leg es an"

Es wird ein kurzes sommerliches Intermezzo: Drei Mal muss Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser diese Woche auf dem heißen Stuhl vor Richterin Marion Hohenecker aussagen. Allerdings ließ Richterin Hohenecker zahlreiche Prozessbeobachter im Großen Schwurgerichtssaal am Dienstag ratlos zurück. Schon zum zweiten Mal ging Hohenecker mit dem Ex-Finanzminister die Historie des berühmten Schwiegermuttergeldes durch.

Zur Erinnerung: Grasser gibt an, er habe das Geld von seiner Schwiegermutter zur Veranlagung bekommen. „Ich war eh nicht begeistert. Aber meine Schwiegermutter meinte, du nimmst das Geld und legst es jetzt an. Wenn man meine Schwiegermutter kennt, dann duldet sie keinen Widerspruch“, erinnert sich Grasser an die Situation im Jahr 2005.

Was gestern offen blieb, ist die Frage: Warum geht die Richterin die Geldströme akribisch mit Grasser durch? Was ist die Taktik dahinter? Denn Fakt ist, (das steht auch so in der Anklageschrift) die halbe Million Euro stammt nicht von der Buwog-Provision. „Das Geld kommt definitiv nicht von Meischberger, denn er verfügte im Juli 2005, als ich das Geld in der Meinl-Bank einzahlte, noch gar nicht über die Buwog-Provision“, so Grasser vor Gericht.