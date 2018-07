Buwog-Prozess: Scharfe Kritik an Staatsanwälten

Der Buwog-Prozess ist aktuell im Sommermodus. Nach drei Wochen Verhandlungspause wird in dieser Woche sowie am 1. August verhandelt, dann wird wieder bis zum 18. September pausiert. Am heutigen 44. Verhandlungstag wird die Einvernahme von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) fortgesetzt. Grasser muss sich weiterhin zu den Vorwürfe, er hätte Schmiergeld bei der Privatisierung der Bundeswohnungen und bei der Einmietung der Finanz in ein Linzer Bürohaus genommen, rechtfertigen. Im Falle einer Verurteilung würden Grasser maximal zehn Jahre Haft drohen.

Der Verhandlungstag ging jedoch anders los, als geplant - denn es gibt Streit zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Während der Verhandlungspause hat die Staatsanwaltschaft neue Dokumente zu den Ermittlungsakten hinzugefügt. Das sei nicht zulässig und die Dokumente dürften deshalb nicht als Beweismittel verwendet werden, meinte die Verteidigung.

Grasser wurde in der Hauptverhandlung zum ersten Mal am 19. Juni, dem 41. Verhandlungstag, einvernommen. Er nutzte zunächst die Möglichkeit, eine zusammenhängenden Erklärung abzugeben, in der er seine Unschuld beteuerte. Danach musste er die Fragen von Richterin Marion Hohenecker beantworten. Der Ex-Finanzminister betonte, er habe seinen Freund, den Lobbyisten Walter Meischberger, nichts aus dem Vergabeverfahren der Bundeswohnungen mitgeteilt, wie es die Anklage behauptet. Von Meischbergers Beratertätigkeit, die diesem nach eigenen Angaben über sieben Millionen Euro einbrachte, habe er gar nichts gewusst. Meischberger hatte in seiner Einvernahme Grasser entlastet. Den Tipp, wie hoch das Gebot für den Kauf der Bundeswohnungen sein werde, habe er vom mittlerweile verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider gehabt.

Außerhalb der Öffnungszeiten

Äußern musste sich Grasser vor der Pause auch zum sogenannten "Schwiegermuttergeld." Ursprünglich hatte Grasser - als die Ungereimtheiten rund um den Verkauf der staatlichen Buwog an die Öffentlichkeit kamen - gesagt, er habe 500.000 Euro von seiner Schwiegermutter erhalten, um sein Veranlagungstalent zu testen. Befragt durch Hohenecker meinte Grasser nun aber, es sie seien ein Geschenk an ihn und seine Frau gewesen. Die Anklage sieht das anders und hält die 500.000 Euro für Schmiergeld. Auch, weil Grasser es damals als amtierender Finanzminister in Tranchen in bar von der Schweiz nach Österreich brachte, und es dann außerhalb der Öffnungszeiten bei der Meinl-Bank einzahlte.

Noch nicht befragt wurden der mitangeklagte frühere Anwalt von Meischberger, Gerald Toifl, der frühere Vermögensberater von Grasser, Norbert Wicki und der Immobilienmakler und ehemalige Buwog-Aufsichtsratspräsident Ernst Karl Plech. Plech war zwar zu Beginn des Prozesses anwesend, ist aber nun seit Monaten nicht mehr zu den Verhandlungen gekommen. Er ist aus gesundheitlichen Gründen verhandlungsunfähig.

Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.