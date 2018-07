Grasser klagt Ex-Grüne Moser, will Ticker verbieten lassen

Richterin Hohenecker geht noch einmal die Immobilienprojekte von Meischberger durch: Haus in Wien, Wohnung in Ibiza... Rund 7,5 Millionen Euro will Meischberger in dieser Zeit ja nach eigenen Angaben verdient haben. Hat er diesen Immobilienzuwachs wahrgenommen?

"Ja", sagt Grasser. In Ibiza sei er gemeinsam mit seiner Frau einmal eingeladen gewesen. Also er hätte durchaus gesehen, dass es Meischberger finanziell gut geht, "er ganz gut vernetzt ist". Aber wie viel genau jetzt sein Freund Meischberger hatte, das wusste er nicht, sagt Grasser. Das hätte ihn auch nicht interessiert.