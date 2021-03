GPA forderte bei Aktion vor Kanzleramt Millionärssteuer

Mit Aktionismus vor dem Bundeskanzleramt hat die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) am Montag ihrer Forderung nach einer Millionärssteuer Nachdruck verliehen. Die ungerechte Verteilung von Vermögen sei "Gift für unsere Gesellschaft", so der Befund von GPA-Chefin Barbara Teiber. Jetzt sei der "richtige Zeitpunkt", die Millionärssteuer in Angriff zu nehmen.

Denn die Coronakrise habe die Vermögensungleichheit noch einmal verschärft. "Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Einkommensverluste erlitten, während die Reichen immer reicher werden", argumentiert Teiber. Die Darbietung vor dem Kanzleramt bildete den Aufakt für eine Aktionswoche mit weiteren Veranstaltungen in den Bundesländern. Unter anderem seien Aktionen in Linz, Bregenz und Salzburg geplant, hieß es.